Bücherbörse

Helstorf. Am Sonnabend, 4. November, in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr öffnet die Grundschule in Helstorf wieder ihre Türen für den traditionellen Kommissions-Flohmarkt rund um Bücher und Multimedia. Bücher, PC- und Gesellschaftsspiele, DVD, CD und vieles mehr von über 80 Anbietern suchen ihre Abnehmer. Ein großes Kuchenbüfett lädt zum Verweilen ein.