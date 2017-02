Bücherbörse in der Grundschule

Förderverein freut sich über viele Besucher

Resse. Am Sonnabend, 4. März, veranstaltet der Förderverein der Grundschule Resse wieder seine beliebte Bücherbörse. Diese findet bereits zum elften Mal statt. Der Förderverein sowie viele Eltern der Grundschule tragen dazu bei und fassen tatkräftig mit an, die Bücher anzunehmen, zu sortieren und zu verkaufen. Hierfür wurden noch einmal neue Klappkisten angeschafft. Ein Teil der Kosten wurde hierbei von Torsten Pagel vom Frischmarkt in Resse übernommen.Jeder kann seine Bücher hier zum Verkauf anbieten, der Verkauf erfolgt nach dem Prinzip der Kommission: Die Bücher werden im Vorfeld gekennzeichnet (Artikelnummer und Preis) und sodann am Freitag, 3. März, in der Grundschule Resse, Osterbergsstraße 12, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr abgegeben. Am Sonnabend, 4. März, findet der Verkauf in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt. Hier wechseln nicht nur Bücher – Krimis, Romane, Sachbücher, Ratgeber, Kinder-, Bilder- und Jugendbücher – ihren Besitzer, sondern auch Spiele, Puzzle, Magazine und es gibt auch einen Medienraum mit PC-Spielen, CDs, DVDs und Spiele für Konsolen (Nintendo, Wii, Playstation). Die Aufzählung ist nicht abschließend, insgesamt umfasst das breit gefächerte Angebot über 10.000 Artikel. Hier können sich Jung und Alt in Ruhe die Angebote ansehen und nach Lust und Laune stöbern. Natürlich wartet auch wieder Kaffee und Tee sowie eine reichhaltige Kuchentafel auf die Gäste der Bücherbörse. Der Förderverein der Grundschule Resse freut sich über viele Besucher.Am Sonntag im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr kann die nicht verkaufte Ware sowie der Erlös des Verkaufes wieder abgeholt werden in der Aula der Grundschule. Interessenten können sich unter Telefon (01 72) 5 47 71 93 gern eine Anbieternummer geben lassen oder sich informieren.