Bücherbus streikt

Notfallplan für die rollende Bibliothek

Heidekreis. Durch einen unerwarteten und irreparablen Totalausfall des Bücherbusses können die Haltestellen im Heidekreis nicht mehr wie gewohnt angefahren werden. Es gilt ab sofort bis zur Lieferung und dem Einsatz des neuen Bücherbusses folgender Notfallplan: Im Zeitraum vom 11. September bis 18. Oktober werden alle Haltestellen noch einmal anfahren, um ausgeliehene Medien zurückzugeben. Eine Ausleihe findet in dieser Zeit an den Haltestellen nicht statt. In der Zeit vom 2. Oktober bis 13. Oktober sind Betriebsferien.Ab 23. Oktober bis Ende des Jahres gilt folgender Fahrplan: Ortsbücherei Lindwedel – 11 bis 15 Uhr am 30. Oktober, 13. und 27. November, 11. Dezember. Mit den Schulen und Kindergärten wird eine gesonderte Absprache getroffen werden. Folgendes ist geplant: Grundschule Bothmer: 12 bis 13.30 Uhr am 14. November und 12. Dezember. Der Zeitraum vom 11. September bis zu den Ferien im Oktober ist fahrtechnisch durch einen Pkw gesichert. Alle Leser werden gebeten, die Möglichkeit der Vorbestellung von Medien intensiv zu nutzen. Die gewünschten Ausleihen werden zur entsprechenden Ortsbücherei mitgebracht. Der Medienkatalog steht auf der Homepage der Fahrbücherei unter www.fahrbuecherei-heidekreis.de zur Verfügung.