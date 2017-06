Bücherei auf dem Campus W. zu

Mellendorf. Die Ausleihstelle der Gemeindebibliothek Wedemark auf dem Campus W. in Mellendorf bleibt in den Sommerferien (vom 22. Juni. bis zum 3. August) geschlossen.

Die Bücherei in Bissendorf ist in den Sommerferien zu den üblichen Zeiten geöffnet: vormittags am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr und nachmittags am Dienstag von 15 bis 19 Uhr und am Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr.

Rund um die Uhr verfügbar ist der Onleihe-Verbund www.nbib24.de, den alle Leserinnen und Leser nutzen können, deren Bibliotheksausweis in der Bücherei in Bissendorf registriert ist. Das Ausleihen von E-Medien auf einen E-Book-Reader, Smartphone oder Tablet-PC ist besonders für die Urlaubsreise praktisch, da man keine Bücherstapel im Koffer transportieren muss und keine Gebühr wegen Überziehung der Leihfrist zu befürchten hat. Fragen rund um die Onleihe beantwortet das Team der Gemeindebibliothek gern während der Öffnungszeiten oder auch telefonisch unter (0 51 30) 71 68.