Bürger der Wedemark treffen sich zum Thema neue Mastställe Elze

Wedemark. In Elze sollen gut 80.000 weitere Mastplätze für Hähnchen erstellt werden. Das bedeutet, dass im Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld jährlich 1.200 000, in Worten 1,2 Millionen, Hähnchen gemästet werden sollen. Es geht darum, was diese zusätzlichen Ställe für das Wasser, die Luft, die Gesundheit (Keime), die Tiere selbst, die benachbarten Anwohner und den Verkehr bedeuten. Gegebenfalls können Einwendungen gegen dieses Bauvorhaben erstellt und an die Region Hannover oder die Gemeinde Wedemark gemacht werden. Eine Gruppe Wedemärker Bürger lädt ein, sich Gedanken zu machen, sich auszutauschen und tätig zu werden. Am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr findet in Elze/Bennemühlen, im Restaurant Beans, Kaffeedamm 2 ein Treffen für alle daran Interessierten statt. Das Restaurant Beans ist vom S-Bahnhof Bennemühlen gut zu erreichen. Es können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden. Weitere Infos unter Telefon (01 63) 7 34 41 93.