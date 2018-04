Bürgerkönigsschießen in Bissendorf

Ortsräte und Schützengesellschaft laden ein

Bissendorf. Die Ortsräte und die Schützengesellschaft Bissendorf laden alle Bissendorfer und Bissendorf-Wietzer Bürger, die nicht Mitglied in einem Schützenverein sind, zum Schießen um den Titel des Bürgerkönigs 2018 ein.Wer daran teilnehmen möchte, kann ohne Anmeldung zum Schießen um die Bürgerkönigswürde ins Bissendorfer Schützenhaus schräg gegenüber der Mehrzweckhalle kommen. Der Bürgerkönig wird im Rahmen des Volks- und Schützenfestes, das am Wochenende nach Pfingsten am 26. und 27. Mai, gefeiert wird, geehrt und erhält ein vom Ortsrat gestiftetes Präsent. Das Bürgerkönigsschießen und das Königsschießen für Mitglieder der Bissendorfer Schützengesellschaft ab 21 Jahre findet am Montag, 30. April, Mittwoch, 2. Mai, Montag, 7. Mai, und Mittwoch, 9. Mai, jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Abschließend kann am Sonnabend, 12. Mai, von 15 bis 17 Uhr geschossen werden. Anmeldeschluss ist an diesem Tag um 16.30 Uhr. Im Anschluss daran findet das Stechen um die Königstitel statt.Unter den Mitgliedern wird außerdem am Sonnabend, 5. Mai, von 16 bis 19 Uhr eine Pistolenscheibe mit der Sportpistole ausgeschossen. Am Montag, 7. Mai, und am Mittwoch, 9. Mai, dürfen die weiblichen Mitglieder um die Luftgewehrscheibe schießen.Alle Kinder und Jugendlichen, bis einschließlich 20 Jahre, haben noch am Montag, 7. Mai, die Möglichkeit um die Kinder- und Jugendscheiben zu schießen. Eine Mitgliedschaft im Verein ist hierfür nicht erforderlich. Beginn ist um 18 Uhr, Anmeldeschluss ist um 18.30 Uhr.Die Ortsräte von Bissendorf und Bissendorf/Wietze sowie die Schützengesellschaft Bissendorf hoffen auf eine große Beteiligung am Königsschießen und am Bissendorfer Volks- und Schützenfest.