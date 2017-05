Bürgersprechstunde

Mellendorf. Die nächste politische Bürgersprechstunde der SPD Wedemark findet am Mittwoch, 31. Mai, von 17 bis 19 Uhr im SPD-Bürgerbüro an der Schaumburger Straße 2 in Mellendorf statt. Alle Bürger sind eingeladen, ihre politischen oder persönlichen Anliegen vorzubringen und mit Vertretern von Fraktion und Vorstand zu sprechen und zu diskutieren. Die SPD freut sich auf den Besuch.