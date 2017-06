Bürgersprechstunde

Mellendorf. Die letzte politische Bürgersprechstunde der SPD Wedemark vor der Sommerpause ist am Mittwoch, 21. Juni, von 17 bis 19 Uhr wieder im SPD-Bürgerbüro an der Schaumburger Straße 2 in Mellendorf. Alle Bürger sind eingeladen, ihre politischen oder persönlichen Anliegen vorzubringen und mit Vertretern von Fraktion und Vorstand zu sprechen und zu diskutieren.