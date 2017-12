Bürgersprechstunde

Brelingen. Zur letzten Bürgersprechstunde in 2017 lädt der Ortsrat Brelingen für Mittwoch,

20. Dezember, um 18.30 Uhr in die Brelinger Mitte ein. Aber auch in 2018 geht es wie gewohnt im monatlichen Rhythmus weiter. Jeweils am dritten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr können interessierte Bürger den Bürgermeister und die Ortsratsmitglieder zu aktuellen Themen befragen oder Anregungen für Verbesserungen geben.