Bürgersprechstunde

Brelingen. Am Mittwoch, 18. April, ist wieder Bürgersprechstunde in Brelingen. Der Ortsrat lädt für 18.30 Uhr in die Brelinger Mitte, Marktstraße 1 ein. Bürger können unangemeldet ihr Anliegen den anwesenden Ortsräten vortragen und mit ihnen darüber diskutieren.