Bürgerverein Gailhof lädt ein

Berührender Film nach der Jahreshauptversammlung

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr alle Mitglieder und Einwohner zur Jahreshauptversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Im Anschluss an den offiziellen Teil um 20 Uhr gibt es auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Programmpunkt. Gezeigt wird der Dokomentarfilm „Auf der Suche nach Paul“. Der in Namibia geborene Regisseur Hans-Peter Lübke reist ins südliche Afrika und begibt ich auf Spurensuche seiner Kindheit. So trifft er nach über 50 Jahren seinen einheimischen Freund Paul wieder und lernt dessen Familie kennen. Der Film hat bei den Biberacher Filmfestspielen 2016 große Beachtung gefunden. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende zugunsten der Familie von Paul in Namibia und zahlreiches Erscheinen würde der Vorstand sich sehr freuen.