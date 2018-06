Bürgerbüro und Zulassungsstelle bis auf weiteres samstags geschlossen

Bürgerbüro und Zulassungsstelle bis auf weiteres samstags geschlossen

Wedemark. Das Bürgerbüro im Rathaus und die Zulassungsstelle in Mellendorf werden ab dem 1. Juli, bis auf Weiteres, an keinem Samstag mehr öffnen. Die derzeitige Personalsituation macht es nicht mehr möglich, am ersten und dritten Samstag im Monat den gewohnten Service anbieten zu können.