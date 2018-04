Bushaltestelle beschädigt

Bissendorf-Wietze. Unbekannte Täter zerstörten auf noch unbekannte Weise in der Nacht zum Sonnabend die Scheibe des Wartehäuschens an der Bushaltestelle am Natelsheideweg in Bissendorf-Wietze. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.