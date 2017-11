Bußtagswanderung

Resse. Der TC Resse lädt seine Mitglieder und Gäste zur diesjährigen Bußtagswanderung ein. Los geht es am 19. November, Treffpunkt ist das TCR-Clubhaus am Drosselstieg um 11 Uhr. Wie in jedem Jahr gibt es unterwegs Spiele, und natürlich versorgt Norbert Sünnemann mit seinem Team alle mit Glühwein und Schmalzbroten. Nach der Wanderung trifft sich die TCR-Familie zum deftigen Essen im Clubhaus. Anmeldungen gehen an Waltraud Richter unter Telefon (0 51 31) 5 13 51 oder waltraut-richter@gmx.de.