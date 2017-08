Café Elternzeit im MGH

Ein Vormittag für Väter, Mütter und ihre Kinder

Mellendorf. Die gesamte Familie, Väter ganz besonders eingeschlossen, ist Zielgruppe beim Café Elternzeit-Spezial am Sonnabend, 2. September, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Axel Hengst von Verein mannigfaltig führt durch diesen besonderen Vormittag, der sich damit beschäftigt, wie Väter und Mütter ihre Familienzeiten nutzen möchten und können. „Wann sind sie zufrieden, was empfinden sie als Herausforderung? Nützt es, mit anderen Müttern oder besonders mit anderen Vätern über die eigenen Erfahrungen zu reden?“, das sind die Fragen im Mittelpunkt des Tages. Auf dem Hintergrund seiner langjährigen Arbeit bei mannigfaltig und seiner persönlichen Biografie kann Axel Hengst viele Impulse geben, um vor allem das Vater-Sein bewusst (und vielleicht auch kritisch) zu erleben.Zur besseren Planbarkeit wird um eine verbindliche Anmeldung per E-Mail mit dem Betreff „Café Spezial“ an die Adresse Ronja.Babek-Fuls@wedemark.de gebeten. Das Café Elternzeit ist ein kostenfreies Angebot der Gemeinde Wedemark für alle. Die regelmäßigen Veranstaltungen finden donnerstags zwischen 15.30 und 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, statt.