Café Elternzeit macht Weihnachtspause

Wedemark. Für dieses Jahr findet das Café Elternzeit am Donnerstag, 8. Dezember, zum letzten Mal statt und geht dann in die Weihnachtspause. Ab Donnerstag, 12. Januar 2017, öffnet das Café wie gewohnt, jeden Donnertag in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr. Für das erste Halbjahr 2017 ist ein Veranstaltungskalender in Vorbereitung. Das Team des Café Elternzeit freut sich sehr, alle interessierten Eltern im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen und wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten und gesunden Rutsch in das Jahr 2017.