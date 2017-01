Capo Zwo kommt ins Mooriz

Unterhaltung mit Oldies, Pop, Folk und Swing

Resse. Am Sonnabend, 21. Januar, von 19.30 bis 21.30 Uhr, spielt die Band Capo Zwo aus Berlin wieder im Mooriz. Und das schon zum vierten Mal. Eingeladen ist jedermann jeden Alters. Das Repertoire von Capo Zwo ist so groß, dass jeder etwas für seinen Geschmack finden wird. Capo Zwo will unterhalten und fröhlich machen mit Ohrwürmern, Oldies, Pop, Folk und Swing.Die Mitglieder der Band spielen aus purer Freude an der Musik und das merkt man ihnen an. Sie haben eine Freundschaft geschlossen mit den Bürgern von Resse, weil die sich nicht haben klein kriegen lassen, als dem Ort das Abdriften in die Unsichtbarkeit drohte. Der Eintritt ist frei.Allerdings werden die Musiker den Hut herum gehen lassen, in den jeder nach Belieben etwas hineintun kann. Damit nicht genug. Es gibt, gegen ein kleines Entgelt, zwischendurch belegte Brötchen. Die Brötchen sind gesponsert. Der Erlös kommt ebenso wie das Geld im Hut zu einhundert Prozent der Kulturarbeit des Mooriz zugute. Einer Anmeldung bedarf es nicht. Es sei denn man kommt in größerer Gruppe.