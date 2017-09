Caren Marks bei SPD 60 plus

Wennebostel. Am Montag, 11. September, findet ab 14 Uhr die erste Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus nach der Sommerpause im Saal der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel statt. Mitglieder, Freunde und Gäste sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Zunächst können sich alle wieder bei Kaffee und Kuchen oder etwas Deftigerem stärken und den Tischnachbarn berichten, was man in den letzten zwei Monaten erlebt hat. Gegen 14.30 Uhr wird dann Caren Marks, Bundestagsabgeordnete, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Vorsitzende der SPD Wedemark als Highlight des Tages erwartet. Wenige Tage vor der spannenden Bundestagswahl haben alle Besucher die Möglichkeit, Fragen zum Thema Wahl zu stellen. Wie immer, ist mit kompetenten und sachlich fundierten Auskünften zu rechnen. Es ist für die Demokratie von entscheidender Bedeutung, das Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Jede Stimme zählt. Falls jemand aus gesundheitlichen Gründen an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen kann, hat er die Möglichkeit, seine Frage unter der Telefon-Nummer 05130-7166 einzureichen. Die Frage wird dann an Caren Marks weitergeleitet, und die Antwort wird am Folgetag an die Fragestellerin/den Fragesteller weitergeleitet.



