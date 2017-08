Caren Marks lädt zur Nachtwächtertour mit Jungfer Anni ein

Bissendorf. Am Montag, 11. September, um 19 Uhr führt Jungfer Anni interessierte Bürger auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks durch den Ortskern von Bissendorf. Die Teilnahme an dieser Nachtwächtertour ist kostenlos. Jungfer Anni wird fachkundig und mit viel Humor in die Aufgaben des Bissendorfer Nachtwächters einführen. So musste er gegen Schmuggler und sonstiges „gesetzloses Volk“ ab und zu einschreiten. Die etwa einstündige Führung beginnt an der Treppe des Bürgerhauses in Bissendorf, Am Markt 1, und endet mit einem Schlummertrunk an gleicher Stelle. Anmeldungen bitte unter Telefon (0 51 30) 58 79 71 oder per E-Mail caren.marks.wk02@bundestag.de. Caren Marks und Jungfer Anni freuen sich auf einen spannenden Abend mit ausgeschlafenen Teilnehmern.