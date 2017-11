Cavaletti gestohlen

Rodenbostel. In dem Tatzeitraum vom 18. November, gegen 17 Uhr, bis zum 19. November, gegen 9 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Rodenbostel, an der Straße In Rodenbostel, von einer Pferdeweide in der Nähe des dortigen Feuerwehrhauses vier große Cavaletti (Reitsporthindernisse). Die Cavaletti sind circa Meter lang, circa 30 bis 40 Zentimeter hoch, aus Holz und entsprechend schwer, so dass der Abtransport über ein größeres Fahrzeug, oder Fahrzeug mit Anhänger erfolgt sein muss. Die Cavaletti sind hauptsächlich in der Farbe Blau und in Teilbereichen mit der Farbe Weiß gestrichen. Täterhinweise sind nicht vorhanden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.