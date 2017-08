CDU erwartet Ministerpräsidentin

Mellendorf. Die CDU Wedemark erwartet am Dienstag, 5. September, von 17 bis 18 Uhr hohen Besuch aus dem Saarland. Bei der „Happy Hour mit Annegret“ wird die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer über die „Erfolgsgeschichte Saarland“ berichten. Durch den frühen Abend begleitet die Besucher Hendrik Hoppenstedt MdB und Editha Lorberg MdL. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte Ice House an der Eishalle in Mellendorf, Am Freizeitpark 2 statt. Das Team der Gaststätte Ice House hält Getränke und kleine Speisen zu Happy-Hour-Preisen bereit. Eine Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber bis zum 30. August unter kontakt@cdu-wedemark erfolgen.