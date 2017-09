CDU-Infostände

Wedemark. Der CDU-Ortsverband Bissendorf-Resse führt Canvessing-Stände zur Bundestagswahl durch. Begonnen wird mit einem Stand am Freitag, 15. September, von 10 bis 13 Uhr vor dem Edeka-Markt in Wennebostel. An diesem Tag wird der Bundestagskandidat Hendrik Hoppenstedt zwischen 11.30 und 12 Uhr mit großer Freude erwartet. Der nächste Stand in Wennebostel wird am Freitag, 22. September, von 10 bis 13 Uhr durchgeführt. In Bissendorf werden Stände am Sonnabend, 16. September, und Sonnabend, 23. September, jeweils von 10 bis 12 Uhr vor der Volksbank abgehalten. In Bissendorf-Wietze gibt es am Sonnabend, 23. September, von 8 bis 10 Uhr einen Stand vor Steffis Laden. In Resse wird die Standarbeit am Sonnabend, 23. September, von 10 bis 13 Uhr vor dem Frischmarkt Pagel durchgeführt.