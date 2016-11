CDU lädt ein

Themenabend im Dorfgemeinschaftshaus

Hellendorf. Am Freitag, 18. November, veranstaltet die CDU Hellendorf ihren nächsten Themenabend mit dem Inhalt: „Möglichst lange zu Hause“ – Möglichkeiten der Unterstützung. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hellendorf am Sandbergweg. Als kompetente Referenten konnte die CDU Anna Beckmann von den Seniorenengeln Wedemark und Kai und Jan Dase vom Pflegedienst Caspar & Dase gewinnen. Anna Beckmann informiert über die Angebote der Seniorenengel bei der Betreuung älterer Menschen zu Hause. Kai und Jan Dase zeigen die Optionen auf, die ihr Pflegedienst in Bezug auf Möglichkeiten der Seniorenpflege und der individuellen Betreuung bietet. Natürlich werden auch Fragen zu dem Thema beantwortet. Die CDU Hellendorf hofft auf ein lebhaftes Interesse der Bürger zu diesem interessanten und wichtigen Thema.