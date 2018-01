CDU-Mitglieder wählen neuen Vorstand

Wennebostel. Am Dienstag, 30. Januar, kommen die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Wedemark zusammen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Die langjährige Vorsitzende Editha Westmann wird nicht mehr für das erste Amt in der CDU Wedemark kandidieren. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr und findet im Gasthaus Bludau in Wennebostel statt.