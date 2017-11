CDU-Themenabend

Hellendorf. Am Donnerstag, 16. November, veranstaltet die CDU Hellendorf um 19.30 Uhr im Reiterstübchen an der Reithalle in Hellendorf, Hellendorfer Straße 1 einen Abend zum Thema „Digitale Welt – Chancen und Risiken.“ Wie verhält es sich in der immer stärker digital geprägten Welt? Es gibt immer mehr Möglichkeiten und immer schnellere Veränderung. Was ist gut, was ist schlecht, oder gar gefährlich? Diesen und weiteren Fragen geht Sven Jagata

auf den Grund. Als Medienberater kennt sich Sven Jagata bestens aus im Bereich der digitalen Welt und möchte auf Einladung des Hellendorfer Ortsbürgermeisters Carsten Wandke allen Interessierten die Chancen, aber auch die Risiken der medialen Welt nahe bringen. Wie kann ich diese neuen Werkzeuge, wie Facebook und andere social media Angebote für mich heute und in Zukunft möglichst gefahrenfrei und dennoch sinnvoll nutzen?

Diese Frage wird bei dem Vortrag und dem anschließenden Gespräch eine zentrale Rolle spielen. Die CDU Hellendorf lädt alle interessierten Mitbürger ins gemütliche Reiterstübchen ein.