CDU verteilt Brezeln

Mellendorf. Der CDU-Ortsverband Mellendorf-Gailhof verteilt am Wahlsonntag, 24. September, vor der ehemaligen Post in Mellendorf frisch gebackene Brezeln. Die Vorsitzende Jessica Borgas freut sich mit den Vorstandsmitgliedern in der Zeit von 10 bis 11 Uhr auf viele motivierte Wähler. Selbstverständlich stehen die Kommunalpolitiker auch an diesem Sonntag für Gespräche zur Verfügung.