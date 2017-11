Clubabend

Resse. Am kommenden Freitag, 10. November, um 20 Uhr findet im Heidegasthof Löns in Resse der monatliche Clubabend statt. Philipp Wolff, Versicherungsfachmann für Oldtimer, referiert an diesem Abend. Ferner gibt es eine aufschlussreiche Bildpräsentation der letzten Clubveranstaltungen und einen kurzen Ausblick aufs Jahr 2018. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.