Computerstammtisch im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark plant ab dem 10. Januar 2018 den Aufbau eines Netzwerkes für alle Menschen, die sich für Computer und Technik interes- sieren und auch für diejenigen, die Probleme mit ihren Rechnern haben. Das Computer-Stammtischtreffen findet mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6 statt. Das erste Treffen startet am Mittwoch, 10. Januar 2018, um 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Um besser planen zu können, wird um vorherige Anmeldung gebeten, unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder Diedrich@Wedemark.de. Begleitet wird dieses Netzwerk und Stammtischtreffen von Karin Kuhlmann, die 2016 zur Engagementlotsin ausgebildet wurde und seit dem ehrenamtlich in der Freiwilligenagentur Wedemark arbeitet.