COPD – Die unbekannte Volkskrankheit

Scherenbostel. Die chronisch-einengende Atemwegserkrankung COPD wird in Deutschland in wenigen Jahren die dritthäufigste Todesursache sein, wobei „nur“ 60 Prozent der Erkrankten daran versterben. Die anderen sterben mit COPD an irgendeiner anderen Erkrankung. Einer Umfrage zufolge haben aber nur zwölf Prozent der erwachsenen Bevölkerung von dieser Krankheit gehört und kennen den Begriff. Dieses groteske Missverhältnis ein klein wenig abzubauen, ist Ziel des Vortrages von Michael Wilken, Medizinsoziologe und HP für Psychotherapie am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr im Seminaraktionszentrum, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Der Eintritt ist frei.