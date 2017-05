CVJM-Projektchor-Gospelnacht

Noch Mitsänger ab 14 Jahren gesucht

Bissendorf. Am ersten Sonnabend im November ist traditionell die Gospelnacht des Gospelchors vom CVJM Bissendorf. Durch die Gründung eines Projektchores soll in diesem Jahr möglichst vielen musikbegeisterten Jugendlichen ab 14 Jahren die Möglichkeit gegeben werden, beim Konzert am 4. November teilzunehmen.Die Proben hierfür finden unter der Leitung von Frederik Botthof ab dem 18. August immer freitags um 19.15 Uhr in der St. Michaeliskirche in Bissendorf statt. Zudem wird es Ende September ein bis zwei Probenwochenenden beziehungsweise Probensamstage geben. Die genauen Termine hierfür werden dann gemeinsam festgelegt. Die Gospelnacht ist ein großes Konzert, das als Gemeinschaftsprojekt aller Sänger auf die Beine gestellt wird. So haben alle die Möglichkeit, sich mit ihren Fähigkeiten einzubringen. Das Repertoire des Chores ist breit gefächert: Von Gospels und Traditionals über Spirituals bis hin zu dem einen oder anderen Popsong.Weitere Infos und Anmeldeformulare gibt es unter www.cvjm-bissendorf.de oder direkt bei Hendrik Häußer unter hendrik-haeusser@web.de. Anmeldeschluss ist der 1. Juli.