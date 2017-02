Dartspieler gesucht

Resse. Gesucht werden auf diesem Wege interessierte Wedemärker, die Lust am Dart-Sport (Steel-Dart) haben. Weitere Informationen gibt es auf einem Informationsabend im Heidegasthof Löns, das auch die Spielstätte sein wird, am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr in Resse. Wer sich angesprochen fühlt und Interesse hat, ist herzlich eingeladen vorbeizukommen.