Das Denken fördern

Think!-Abend in der Brelinger Mitte

Brelingen. Denken, Nachdenken – und zwar richtig tief und intensiv – und das auch noch zum Thema Demokratie: Das mag sich zunächst langweilig und nicht gerade nach einem spannenden Abend anhören. Und sie versuchen es trotzdem und glauben, den Zuhörern Beeindruckendes und Denkförderndes bieten zu können. Sie – das sind verschiedene Impulsgeber und Beteiligte: Die Gemeinde Wedemark, die in einem Projekt mit Namen „Wie? jetzt!“ zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen anregt und begleitet – alles unter dem Thema: Demokratie, Frieden, Freiheit. Die Brelinger Mitte, die in der Reihe „Think“ in den letzten Jahren einige brisante Themen aufgegriffen hat und in Abendveranstaltungen mit dem Ziel, das Denken zu fördern, umgesetzt hat. Redner und Moderatoren, die für einen solchen Abend die Planung in die Hand nehmen und umsetzen und – das Wichtigste – die Zuhörer, die sich auch an diesem Think-Abend wieder intensiv beteiligen können.Der Abend wird beginnen mit Franz-Rainer Enste, der seinen Impulsvortrag unter das Thema „Demokratie – unbedingt!“ stellt und schon versprochen hat, den Zuhörern einiges zu Denken zu geben. Im Anschluss werden Thesen zur Demokratie von den Zuhörern kritisch unter die Lupe genommen. Moderator Klaus Mencke betont, dass es in der Reihe „Think“ darum geht, zu merken, wie lohnenswert es sein kann, zum Denken herausgefordert zu werden. Am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Brelinger Mitte heißt es also: Denken! Der Eintritt ist frei.