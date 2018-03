Schüler der Klassen vier bis sechs können sich anmelden

Resse. Am 13. und 14. April findet das zweite Modul „Das Lernen lernen“ für Klasse vier, fünf und sechs in den Räumlichkeiten der Grundschule Resse statt. Es ist kein Hindernis, nicht bei Modul eins dabei gewesen zu sein. Es hat sich gezeigt, dass die große Herausforderung für Schüler oftmals darin liegt „Wie organisiere ich mich? Wie lerne ich richtig und effektiv?“Genau diese Punkte greift das Seminar auf und wir erarbeiten gemeinsam folgende Punkte:. Lernstilerkundung – Welcher Lerntyp bin ich?; sich auf den Stoff einlassen; ohne Ziele geht nichts: Ziele formulieren – Ziele umsetzen; Lern-Hindernisse erkennen und bewältigen; Erfolge bewusst wahrnehmen – Kraft tanken!; Anstrengungsbereitschaft erzeugen; „Null Bock“ überwinden; Mit Misserfolgen umgehen; ein positives Lernumfeld schaffen; Lern-, Zeit- und Arbeitsplanung; Pausen – wann, wie und wie lange? Konzentrationsspannen – so lange bin ich voll dabei!; Lob kann auch demotivieren – Worauf kann ich stolz sein?Die Kosten betragen 59 Euro. Termin ist Freitag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr (eine Teilnahmebestätigung für Gymnasial-Kinder wird ausgestellt, sodass sie für die fünfte und sechste Unterrichtsstunde befreit sind) und Sonnabend, 14. April, von 9 bis 15.30 Uhr in der Grundschule Resse, Osterbergstraße 12. Anmeldung bis spätestens 4. April unter jarolin@gs-adelheidsdorf.de. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, kann es zu Absagen kommen.