Das MGH beginnt die Sommerschließzeit – aber leer ist das MGH noch lange nicht

Mellendorf. Trotz Sommerschließzeit gibt es noch Termine im Mehrgenerationenhaus. Der offene Treff findet in den kommenden zwei Wochen nicht statt, denn das MGH geht in die Sommerpause. Alle Mitglieder von Selbsthilfegruppen und Menschen, die eine Selbsthilfegruppe gründen wollen, können sich am Montag zwischen 14 und 16 Uhr von KIBIS beraten lassen. Der Smartphone-Kurs für Anfänger trifft sich am Montag und am Freitag, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr. Am Montagabend trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ ab 18.30 Uhr. Am Dienstag von 10 bis 12 Uhr sind die Formularlotsen für Interessierte da und zwischen 14 und 16 Uhr können Senioren und Menschen mit Behinderung so wie deren Angehörige sich mit Vorschlägen, Problemen und Fragen an ihre Beiräte wenden. Von 17 bis 19 Uhr tanzen die Line-Dancer.

Wer nicht selbst in Spanien ist, kann im MGH wenigstens ein wenig Spanisch für den nächsten Urlaub üben am Mittwoch von 16.45 bis 17.45 Uhr und von 19.45 bis 20.15 Uhr. Ab 18 Uhr näht Miteinander.Wedemark. Trauernde können Hilfe und Rat bei der Sprechstunde des Ambulanten Hospizdienstes bekommen am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr. Am Wochenende bietet Anna Hotopp nach vielen Anfragen einen Bauchtanz-Kurs für Anfänger – für alle, die in Zukunft am Fortgeschrittenen-Kurs teilnehmen möchten. Anmeldungen nimmt Anna Hotopp unter Telefon (01 71) 3 44 23 29 entgegen. Der Kurs findet am Sonnabend und Sonntag statt, jeweils von 14 bis 17 Uhr.