Das Mooriz hat Ostermontag geöffnet

Öffentliche Führung über den Moor-Erlebnispfad im Otternhagener Moor

Resse. Am Ostermontag, 2. April, lädt Gästeführerin Margret Mahler zu einer Wanderung zum Moor-Erlebnispfad in Resse am Rande des Otternhagener Moores ein. An verschiedenen Stationen werden anschaulich Erklärungen zu den Besonderheiten der Moore, Flora und Fauna, alten Handtorfstichen, Libellengewässer, einer nicht gebauten Autobahn und zum Ausbau des Moor-Erlebnispfades mit Stegen und Erlebnisstationen gegeben. Die Dauer der Wanderung beträgt etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Treffen ist um 12 Uhr im Mooriz. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder ab zehn Jahren zwei Euro. Das Mooriz hat Ostermontag ab 11 Uhr geöffnet.