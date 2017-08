„das salonfestival“ in Bissendorf-Wietze

Private Gastgeber öffnen Wohnzimmer

REgion. Private Gastgeber öffnen ihre Wohnzimmer oder Showrooms und Ateliers: „das salonfestival“ ist in diesem Jahr wieder mit insgesamt 60 Konzerten in 13 Städten unterwegs. Musikern zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten zu geben ist das Motto dieser rein privat finanzierten bundesweiten Kulturinitiative. Seit seiner Gründung im Juni 2014 hat das „salonfestival“ 350 Salons mit rund 15.000 Gästen zur Aufführung gebracht – davon über 200 Konzerte.In Hannover und Umgebung unterstützen und fördern etliche Gastgeber diese besondere Idee: und gestalten ihren jeweiligen Salon mit, denn sie wählen die Musiker aus, stellen Stühle auf und bereiten ein Catering für ihre Gäste vor. Fremde und Freunde sind herzlich willkommen. In Hannover und Umgebung gibt es in diesem Jahr 13 Konzerte: von der Wedemark und in der List in Hannover öffnen sich ebenso wie in Anderten, in der Nordstadt, in der City wie in Hainholz die Türen für Musik unterschiedlichster Richtungen. So wird dieses Festival auch eine Entdeckungsreise durch Räume in dieser Stadt: sei es ein Garten, eine Juwelierwerkstatt, ein Showroom, eine ehemalige Fabrik oder etliche private Wohnzimmer. Ganz privat und doch international: mit Musikern aus Kanada, den USA, Schweden und Deutschland, und natürlich auch aus Hannover. Am Sonntag, 3. September, ist ADD ONE um 16 Uhr in einem Privathaus in Bissendorf-Wietze zu Gast. Alle Infos und Tickets unter www.salonfestival.de.