Deckel sammeln für Schutzimpfungen

Brelingen. Die Kirchengemeinde Brelingen will demnächst in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Wedemark-Langenhagen in Brelingen eine Sammelstelle für Verschlusskappen aus Kunststoff von Flaschen, Milchtüten und anderen Verpackungen zur Verfügung stellen. Ein Sammelbehälter soll voraussichtlich ab Mitte Februar im Bereich des Gemeindehauses neben der Kirche aufgestellt werden. Der Rotary-Club gibt diese Kunststoffverschlüsse zu einer Recyclingfirma und finanziert aus dem Erlös Polioschutzimpfungen. Die Kinderlähmung gilt in den meisten Ländern der Erde als ausgerottet, ist aber in Nigeria, Afghanistan und Pakistan noch gegenwärtig. Aus dem Erlös von etwa 500 Verschlüssen kann eine Impfung finanziert werden. Die Brelinger und weitere interessierte Wedemärker, die diese Aktion unterstützen wollen, können bereits jetzt Deckel sammeln und sie ab dem 20. Februar ins Brelinger Gemeindehaus bringen.