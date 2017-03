Demenzerkrankung oder nur Salzmangel?

Treffen der Gruppe S * E * K * T im Bürgerhaus

Bissendorf. Veränderungen des Natriums im Blut können Ursache von Gedächtnisstörungen sein. Von der Gruppe S * E * K * T – Wohnungs-Gemeinschaft für Senioren und Menschen mit Behinderung – Selber Etwas Kreatives Tun – konnte mit Oberarzt Dr. Olaf Krause von der Medizinischen Hochschule Hannover/DIAKOVERE Henriettenstift Hannover für Dienstag, 4. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf ein Vortag über die Auswirkungen von Störungen des Natriums („Blutsalz“) im Alter vereinbart werden. Unsicherer Gang, Gedächtnisstörungen und sogar Verwirrtheit: diese Erscheinungen werden oft mit einer beginnenden Demenz in Zusammenhang gebracht. Das kann aber auch einen ganz anderen Grund haben, zum Beispiel „Salzmangel“, das heißt Veränderungen des Natriums im Blut. Entstehen diese Veränderungen, reagiert das Gehirn; die Gehirnzellen saugen Wasser aus dem Blut – die Gehirnzellen schwellen an und der Hirndruck steigt. Die Folgen können ein starker Verlust der geistigen Fähigkeiten sein, was gerade bei alten Menschen verheerende Auswirkungen nach sich ziehen kann. Wenn der Salzverlust behoben wird, kann der Patient sich wieder völlig normal verhalten, normal fühlen und auch die befürchtete, scheinbar beginnende Demenz verschwindet. Zu wenig „Salz im Blut“, ein sogenannter Natriummangel oder auch „Hyponatriämie“ in der Fachsprache genannt, kann durch eine einfache Blutuntersuchung festgestellt werden. Die häufigste Ursache für einen Natriummangel sind Medikamente, die gerade bei älteren Menschen in großen Mengen verabreicht werden. Kochsalztabletten helfen nicht gegen Natriummangel, denn sie beheben den relativen Natriumgehalt nicht. Besonders gefährdet sind ältere Menschen. Sie reagieren empfindlicher auf Schwankungen des Natriumspiegels; das wirkt wie zu viel Alkohol und steigert so auch noch die Gefahr von Stürzen.Dr. Krause ist Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover im Zentrum für Medizin im Alter (DIAKOVERE Henriettenstift Hannover) mit den Fachrichtungen Innere Medizin, Kardiologie und Geriatrie. Mit viel Fachwissen wird Dr. Krause seine Erfahrungen über die Entstehung, Feststellung und Gegenmaßnahmen bei Störungen des Natriummangels im Blut erklären. Bei einer anschließenden Diskussionsrunde können Fragen beantwortet werden. Die Gruppe „Einzigartig“ wird gerne vor und nach dem Vortrag die Bewirtung der Besucher übernehmen.