Der 1. FC Brelingen lädt zur Fußballschule ein

Brelingen. In der ersten Ferienwoche ist es soweit: Der 1. FC Brelingen hat die Kick´n Body Fußballschule zu Gast. Für 129 Euro werden Ex-Profis wie Mike Rietpietsch (unter anderem Bayer 04 Leverkusen) für drei Tage mit viel Spaß mit den Kindern den Brelinger Sportplatz in ein Fußballcamp verwandeln. Neben einer Vollausstattung (Trikot, Hose, Stutzen und Schuhen von Puma) ist auch die Verpflegung inklusive. Spartenleiter Martin Damaske betont, dass ist nicht nur ein Angebot für Brelinger Kicker, sondern richtet sich an alle Fußballer der Wedemark im Alter von sechs bis 16 Jahren. Informationen erhalten Interessierte unter www. kickandbody.de.