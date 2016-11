Der Nikolaus kommt

Bissendorf. Am Dienstag, 6. Dezember, feiert die St. Michaeliskirchengemeinde um 17 Uhr eine Nikolausandacht in der Kirche. Die Idee zu einer Andacht entstammt aus der Arbeit mit den geflüchteten Familien. Am Nikolaustag wird nun mit Liedern und der Geschichte vom Nikolaus von Myra der Bogen zu den Traditionen in der Advents- und Weihnachtszeit geschlagen. Dazu sind alle Kinder bis zum Grundschulalter herzlich mit ihren Eltern eingeladen. Im Vorraum der Kirche ist anschließend Gelegenheit zu Begegnung bei heißem Tee und Gebäck. Zum Abschluss wird der Nikolaus für die Kinder eine kleine Überraschung verteilen – Dank der Sponsoren REWE Bissendorf und Gemeinde Wedemark.