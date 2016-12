Der Ritter mit der leisen Laute

CD-Release am 10. Dezember in Bissendorf

Bissendorf. Die Geschichte um den „Ritter mit der leisen Laute“ lockte im September zahlreiche große und kleine Besucher auf die Eichenkreuzburg in Bissendorf-Wietze. Bei bestem Wetter konnten die Gäste in eine liebevoll gestaltete Mittelalterkulisse eintauchen und der Geschichte von Liedermacher Matthias Lück lauschen, der diese gemeinsam mit dem Kinderchor Sternenfänger und der Eichenkreuzburgband auf die Bühne gebracht hatte.Den Sängern im Grundschulalter, die als Knappen, Burgfräulein und Ritter die Bühne betraten, war die Freude am Spiel anzumerken. Eine gute Stunde lang sangen und erzählten sie vom fiesen Zauberer Magiefix, der mit einer List den nach Sahnebonbons verrückten Drachen Siggi in seine Burg gelockt und eingesperrt hatte. Von der schlauen Prinzessin Clementine, die ihren Verehrern ein Schnippchen schlug und natürlich vom Ritter mit der leisen Laute, der am Ende seiner langen Reise feststellen durfte, dass Freundschaft wichtiger ist, als Ruhm. Abgerundet wurde das Spektakel von einem Mittelaltermarkt, auf dem die Kinder unter anderem Kerzen ziehen, Schwerter schnitzen und Bänder weben konnten. „Wir freuen uns über die positive Resonanz. Insbesondere, weil sich hier eine Reihe Menschen ohne Gage mächtig ins Zeug gelegt und uns unterstützt haben“, sagt Chorleiterin Melanie Weißkichel.Nun ist auch pünktlich vor Weihnachten die liebevoll produzierte CD mit passendem Liederbuch fertiggestellt. Das feiert der Chor am Sonnabend, 10. Dezember, mit einer erneuten Aufführung des Stückes (gemeinsam mit den Kindern der Montessorischule) um 18.30 Uhr in der St. Michaeliskirche in Bissendorf. Der Eintritt für diese Veranstaltung, die erneut von der Anja Fichte Stiftung unterstützt wird, ist frei. Um Spenden für die musikalische Arbeit des Chores wird gebeten. Wer also im September keine Gelegenheit hatte, das Stück anzuschauen, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen.Im Kinderchor gibt es noch wenige freie Plätze. Die Proben sind freitags von 16.15 bis 17 Uhr. Der Mittelchor (fünfte/sechste Klasse, freitags 15.30 bis 16.15 Uhr) und der Jugendchor (ab Klasse sieben, freitags 17.30 bis 18.30 Uhr) freuen sich ebenfalls über interessierte Kinder und Jugendliche. Infos gibt es bei Melanie Weißkichel unter Telefon (0 51 30) 37 46 03 oder melanie@weisskichel.de.