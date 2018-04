Der Schützenverein Tyrol in Abbensen stellt wieder den Maibaum auf

Abbensen. Am Dienstag, 1. Mai, findet das traditionelle Aufstellen des Maibaums vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Abbensen statt. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und dem Dorfverschönerungsverein stellt der Schützenverein um 11 Uhr den Maibaum auf. Begleitet wird dies von den Klängen des Leinetal-Orchesters im Schützenverein Abbensen. Die Kinder können sich bei trockenem Wetter in einer Hüpfburg des DVV austoben. Für Getränke und Gegrilltes ist gesorgt. Um 14 Uhr wird die Kaffeetafel geöffnet. Die Veranstalter würden sich freuen, wenn viele Abbensener und Gäste das Maibaumaufstellen mitfeiern.