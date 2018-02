Diavortrag im Bürgerhaus

Uwe Kinzel besuchte den Süden Chinas und berichtet in einem bewegenden Diavortrag über seine Erlebnisse während seiner Reise. In der Provinz „Hunan“ – bei uns praktisch unbekannt – erheben sich die Berge des „Wulingyuan“ mit ihren bis zu 3.000 bizarren, vielen hundert Meter hohen senkrechten Sandsteinsäulen und bilden eine weltweit einmalige, surreale Landschaft. Auch der Hollywoodregisseur James Cameron ließ sich davon für seinen Spielfilm Avatar inspirieren.Zentrum des „Roten Tourismus“ in China ist das kleine „Shaoshan“ unweit der Provinzhauptstadt „Changsha“. Wer die Wirtschaftsmacht für modern und aufgeschlossen hält, wird am Geburtsort „Mao Tse-Tungs“ schnell eines Besseren belehrt. Der fast religiöse Personenkult um den „Großen Vorsitzenden“ lebt und erinnert an düstere Zeiten. Einen gänzlich anderen Schwerpunkt setzt die Industriestadt „Changde“. Mitten im Zentrum errichtet man hier die „Hannoversche Straße“, quasi einen Nachbau von Teilen der Altstadt der niedersächsischen Landeshauptstadt. Auf diese Weise soll der innerchinesische Tourismus angekurbelt werden. Wie differenziert der Blick auf die norddeutsche Großstadt wohl ausfällt?Weitaus älter als die Historie Hannovers ist die der Provinzhauptstadt „Changsha“. Bereits vor mehr als 2.500 Jahren existierte hier ein Königreich gleichen Namens. Spektakuläres Überbleibsel aus dieser fernen Zeit ist eine, erst 1971 entdeckte „Mumie“ der Marquise oder Markgräfin von Dai. Keine andere Mumie weltweit lässt sich mit ihr vergleichen. Faszinierend und zum Erschaudern zugleich! „HongKong“ schließlich, die Mutter aller Megacities, steht für den chinesischen Traum zweier Welten und bezaubert mit immer neuen Höhepunkten und Superlativen in einer sich schnell ändernden Welt.An den bekannten Vorverkaufsstellen in der Wedemark sind die Karten zum Preis von sieben Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie neun Euro.