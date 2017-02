Die beliebten „Solar-Checks“ sind zurück

Geförderte Solarberatung für Hausbesitzer geht in zweite Runde

Heidekreis. Einfach mal die Sonne für sich arbeiten lassen: Der Frühling steht vor der Tür und damit schöneres und vor allem sonnigeres Wetter. Dies erfreut besonders Besitzer von Solaranlagen, denn die Wärmekollektoren und Photovoltaikzellen auf Dächern und an Fassaden laufen mit voller Sonnenkraft und bescheren ihren Eigentümern klimafreundlichen, günstigen Strom oder solarerwärmtes Wasser. Wer auch von der Kraft der Sonne profitieren möchte, kann sich noch bis zum 14. April einen kostengünstigen, einstündigen „Solar-Check“ mit einem von der Energieagentur Heidekreis beauftragten unabhängigen Experten sichern.Die „Solar-Checks“ sind ein Kooperationsprojekt der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen mit der Energieagentur Heidekreis. „Ziel ist es, mit einem qualifizierten, unabhängigen und kostengünstigen Beratungsangebot den dezentralen Einsatz von Solarenergie vorrangig zur Eigennutzung zu stärken und damit zum Klimaschutz beizutragen“, begründet die Landesenergieagentur die Aktion. Im Heidekreis können 50 Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern eine einstündige Solarberatung für 20 Euro erhalten, die sonst rund 150 Euro kostet. Anmeldungen nimmt die Energieagentur Heidekreis wochentags in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer (0 51 62) 9 85 62 98 entgegen. Der Zuschlag erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.Die „Solar-Check“-Kampagne umfasst eine unabhängige, initiale Expertenberatung zum Thema Solarenergie. Mit der Nutzung der Solartechnik können die Energiekosten gesenkt und die Unabhängigkeit vom Energiemarkt gesteigert werden. „Die Hausbesitzer erhalten ein individuell auf ihren Bedarf zugeschnittenes ‚Rund-um-Beratungspaket‘“, fasst Dominique Diederich, Leiter der Energieagentur Heidekreis, zusammen.Die unabhängigen Energieberater, mit denen die Energieagentur Heidekreis bei den „Solar-Checks“ kooperiert, wurden eigens für die Kampagne von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen geschult. Sie klären vor Ort mit dem Hauseigentümer, ob das Dach geeignet ist und wie die solare Energieerzeugung zum aktuellen Energieverbrauch der Bewohner passt. Erleichtert wird dies anhand eines speziell für die Kampagne entwickelten Beratungsbogens, der zusammen mit Umsetzungsempfehlungen an die Hausbesitzer übergeben wird. Zusätzlich erhalten alle Beratenen noch eine Informationsmappe mit den wichtigsten Hinweisen.Den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 20 Euro zahlt der Hausbesitzer nach der Beratung in bar gegen Quittung direkt an den Berater. Somit fällt im Rahmen der Beratung kein weiterer Aufwand an.