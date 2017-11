Die FDP Wedemark lädt zum traditionellen Gänseessen

Ibsingen. Auch in diesem Jahr möchten die Freien Demokraten in der Wedemark zum Jahresabschluss ihre Tradition weiterführen und in geselliger Runde miteinander gemütlich essen und plaudern. Das traditionelle Gänseessen findet in diesem Jahr am Freitag, 17. November, um 19 Uhr auf dem Hof Rust, Ibsinger Ring 4 in Ibsingen statt.

Als Gastredner wird einerseits der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner MdL erwartet, der jüngst als Vorsitzender der neuen FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag gewählt wurde. Andererseits hat auch der Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis MdB sein Kommen angekündigt. Beide haben zugesagt, zum Thema „Freie Demokraten im Bundestag und im Landtag – Ein Ausblick“ einige aktuelle Informationen und Einschätzungen zu geben.

Der Kostenbeitrag für ein „Gänseessen satt“ (mit der üblichen Beilage, ohne Getränke) beträgt in diesem Jahr 25,90 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Sonntag, 12. November, unter Telefon (0 51 30) 95 39 58, per Fax an (0 51 30) 95 39 57 oder per E-Mail an giese@fdp-wedemark.de. Die FDP Wedemark freut sich auf einen schönen Abend und interessante Gespräche. Gäste sind herzlich willkommen.