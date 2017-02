Die Gemeinde informiert

Baumpflegearbeiten und Fällungen werden durchgeführt

Wedemark. Um die Verkehrssicherheit von gemeindeeigenen Bäumen sicherzustellen, werden bis zum 28. Februar Fällungen und Baumpflegearbeiten in der Wedemark durchgeführt. Folgende Arbeiten sind an den angegebenen Standorten geplant: Hellwiesen, Meitze – Fällung einer Pappel, Zum Rundshorn, Gailhof – Fällung einer Weide, Allerhop, Mellendorf – Fällung von zwei Douglasien und einer Birke, Ortsriedeteich, Mellendorf – Fällung von zwei Birken, einer Eiche und einer Pappel, Friedhof Resse – Fällung von sechs Nadelbäumen, Wasserwerkstraße Elze – Fällung von drei Linden, Verlängerung Kummerberg (Wunnendamm), Bissendorf – 21 Weiden auf sechs Meter absetzen, Fällung schrägstehender Eiche, Am Schafsteg, Bissendorf-Wietze – zwei große Weiden einkürzen auf sechs Meter Höhe.