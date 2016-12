Die Heilige Nacht in der St.-Georgs-Kirche

Mellendorf. Ich steh an deiner Krippen hier – die vertrauten Worte von Paul Gerhardt und die wundervolle Musik von Johann Sebastian Bach werden den Besuchern in der mit Kerzen beleuchteten evangelischen Kirche in Mellendorf empfangen. Zu Beginn der Heiligen Nacht wird eingeladen, die festliche und besinnliche Atmosphäre in der Kirche zu genießen. Ein elfköpfiger Projektchor unter der Leitung von Jörg Eikemeier und Pastorin Noormann gestalten diesen Gottesdienst, der am Heiligen Abend um 22 Uhr in der St.-Georgs-Kirche Mellendorf beginnt.