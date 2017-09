DIE LINKE informiert

Wedemark. An folgenden Tagen können interessierte Bürger einen Infostand der Linken zur Landtagswahl besuchen: am Mittwoch, 4. Oktober bei der Brelinger Mitte/EDEKA von 9 bis 12 Uhr und am Sonnabend, 7. Oktober, in Mellendorf an der Post/bei Kaeslers von 9 bis 12 Uhr .