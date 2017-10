Vorverkauf für Theaterstück hat begonnen

Wedemark. Die Theatergruppe der VHS Hannover Land um ihren Spielleiter Martin Bossert bringt im Herbst das Kriminalstück „Die seltsame Gräfin“ auf die Bühne. Mit diesem Klassiker von Edgar Wallace knüpft die Theatergruppe an ihren letzten Erfolg, der unterhaltsamen leichten Kriminalkomödie „Prost Mordzeit“, von 2015 an. Gespielt wird auf verschiedenen Bühnen im Raum Hannover.Der Edgar Wallace Film von 1961 mit bekannten Darstellern wie Joachim Fuchsberger, Klaus Kinski, Brigitte Grothum, Lil Dagor sowie Eddi Arent wurde von Dirk Zellmer in eine sehr unterhaltsame und stellenweise dramatische Bühnenfassung gebracht und unterscheidet sich in wesentlichen Zügen von der Filmversion. Bei den Aufführungen erwartet das Publikum 120 spannende und in manchen Teilen gruselige Minuten mit dramatischen Wendungen und überraschendem Ausgang.Zum Inhalt des Stückes: Eigentlich könnte die junge Margaret Reddle ein glückliches Leben führen. Treu umsorgt von ihrer Stiefmutter Lois aufgezogen, hat sie den Job als Sekretärin einer angesehenen Anwaltskanzlei aufgegeben und eine sehr gut bezahlte Anstellung als Privatsekretärin bei Lois‘ Cousine, der unnahbaren wie auch „seltsamen“ Gräfin Eleanor Moron angetreten. Doch im gräflichen Palais setzt sich leider fort, was die letzten Wochen Margarets Leben bestimmt hat: ein unheimlicher Unbekannter bedroht sie und trachtet ihr offenbar nach dem Leben. Es gibt nur überhaupt keinen Grund hierfür, kann sie doch als ehrliche und stets freundliche Person keiner Menschenseele etwas zuleide tun. Langsam beschleicht sie eine beängstigende Vermutung: sind die vermeintlichen Anschläge vielleicht nur schizophrene Hirngespinste, wie die Gräfin, deren Verlobter Chesney und Frau Doktor Tappatt vermuten? Und welche Rolle spielt der unheimliche, stumme und einäugige Hausangestellte Norman Bates, dem Margaret nicht über den Weg traut und dessen Gegenwart sie mehr und mehr zusätzlich ängstigt? Ist er wirklich so harmlos, wie ihr die Gräfin stets beteuert? Selwyn, der theaterbegeisterter Sohn der Gräfin, sowie ihre beste Freundin Lizzie Baker halten Margaret jedenfalls als den normalsten Menschen der Welt und keinesfalls für verrückt. Und gerade Selwyn ist es zu verdanken, dass am Ende das Rätsel um die Anschläge auf Margret und einige andere Personen um die Gräfin eine überraschende Auflösung erfährt. Und so manch anderes düsteres Geheimnis kommt ans Licht, das gerne für immer im Dunklen geblieben wäre.Einblicke in die dramatischen und unheimlichen Vorgänge im Hause Moron werden zu einem Preis von zwölf Euro, sieben Euro ermäßigt (Schüler Studenten, Menschen mit Behinderung) zuzüglich einem Euro VVK-Gebühr, an den folgenden Wochenenden gewährt: 4. November Aula Gymnasium Neustadt, 20 Uhr, Vorverkauf VHS Geschäftsstelle Neustadt, Suttdorferstraße 8; Theater- und Konzertkreis Neustadt a. Rbge., Marktstraße 34, Neustadt; am 11. November im Forum des Schulzentrums Mellendorf, 20 Uhr, Vorverkauf bei Bücher am Markt, Am Markt 1, Bissendorf; Buchhandlung von Hirschheydt, Am Langen Felde 5-7, Mellendorf und Volkshochschule Hannover Land, Am Mühlenberg 15 in Bissendorf; am 19. November im Haus an der Jürse Luttmersen, 14.30 Uhr, Vorverkauf bei der Volkshochschule Hannover Land, Am Mühlenberg 15, Bissendorf; VHS Geschäftsstelle Neustadt, Suttdorferstraße 8; am25. November im Forum der IGS Garbsen, 20 Uhr, Vorverkauf beim Kulturverein, Rathausplatz 1, Garbsen; VHS-Geschäftsstelle Garbsen, Planetenring 35, VHS-Geschäftsstelle Luthe, Am Kirchplatz 2 in Wunstorf/Luthe, Wulfs Bücherbörse, Havelser Straße 1 (Shopping Plaza) in Garbsen; am 2. Dezember im Stadttheater Wunstorf, 20 Uhr, Vorverkauf in der Buchhandlung Weber, Lange Straße 20-22, Wunstorf; Bücherparadies Wunstorf, Südstraße 5, Wunstorf; VHS-Geschäftsstelle Luthe, Am Kirchplatz 2 in Wunstorf/Luthe. Der Vorverkauf in den VHS-Geschäftsstellen hat bereits am 4. Oktober begonnen.