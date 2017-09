„Die seltsame Gräfin“

Theatergruppe der VHS spielt Kriminalstück

Mellendorf. Die Theatergruppe der VHS Hannover Land um ihren Spielleiter Martin Bossert bringt am Sonnabend, 11. November, um 20 Uhr das Kriminalstück „die seltsame Gräfin“ im Forum des Schulzentrums Mellendorf auf die Bühne. Mit dem Klassiker von Edgar Wallace knüpft die Theatergruppe an ihren letzten Erfolg, der unterhaltsamen und leichten Kriminalkomödie „Prost Mordzeit“ von 2015, an.Der Edgar-Wallace-Film von 1961 mit bekannten Darstellern wie Joachim Fuchsberger, Klaus Kinski, Brigitte Grothum, Lil Dagover sowie Eddi Arent wurde von Dirk Zellmer in eine sehr unterhaltsame und zeitweise dramatische Bühnenfassung gebracht und unterscheidet sich in wesentlichen Zügen von der Filmversion. Mit dem Besuch der Aufführungen erwartet das Publikum der Region Hannover 120 spannende und in manchen Teilen gruselige Minuten mit dramatischen Wendungen und überraschendem Ausgang. An insgesamt fünf aufeinanderfolgenden Terminen im November und Dezember soll sich der Vorgang für das Publikum öffnen.Zum Ensemble: Die Theatergruppe der VHS Hannover Land besteht aus insgesamt 13 Laiendarstellern im Alter zwischen 27 und 82 Jahren. Mehrere Darsteller konnten bereits bei Aufführungen in den letzten Jahren mit sehr guter Bühnenpräsenz ihr hohes spielerisches Können beweisen. Drei Darsteller stehen mit der Aufführung des Stückes erstmalig auf der Bühne. Gerade diese Darsteller haben im Rahmen der langen Probenzeit eine erstaunliche darstellerische Entwicklung durchlaufen und fiebern der Premiere am 4. November in Neustadt besonders entgegen. Neben den Darstellern wirkt noch eine Souffleuse, ein Tontechniker (beide von der Waldbühne Otternhagen) sowie ein Lichttechniker mit. Die VHS Theatergruppe knüpft seit gut einem Jahr immer engere Kontakte mit anderen Laienspielgruppen des Umlandes Hannover.Der Anspruch der Gruppe: Gerne spielt die VHS Theatergruppe Stücke mit inhaltlichem Tiefgang. Daher fiel die Wahl nach „Prost Mordzeit“ von 2015 auf „Die seltsame Gräfin“ von Edgar Wallace. Mit der Inszenierung soll dieser große Name der Kriminalliteratur und Verfilmung dem Publikum auch in Form eines Theaterstückes näher gebracht werden. Die detaillierte Herausarbeitung der einzelnen Charaktere im Stück steht bei den Proben klar im Vordergrund. Dabei bekommt die Gruppe zum Teil auch professionelle Unterstützung. Mit „Die seltsame Gräfin“ möchte die Theatergruppe der VHS Hannover Land dem theaterbegeisterten Publikum der Region Hannover und darüber hinaus einen unvergesslichen Theaterabend bieten.